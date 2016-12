Ter Mors kan weer lachen

HEERENVEEN - Jorien ter Mors neemt doorgaans geen genoegen met zilver, zeker niet op de 1500 meter. De olympisch en wereldkampioene op de schaatsmijl was woensdag bij de NK afstanden met haar tweede plaats, net achter Ireen Wüst, echter dik tevreden. ,,Nu kan ik tenminste mijn titel verdedigen bij de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Dat was hier mijn belangrijkste doelstelling'', liet de kopvrouw van Team AfterPay opgelucht weten.

Door ANP - 28-12-2016, 20:59 (Update 28-12-2016, 20:59)

Ter Mors was eerder deze maand door ziekte enkele weken uitgeschakeld. ,,Ik werd aardig gek in huis'', gaf ze toe. ,,Niks doen, kan ik niet, zeker niet als er belangrijke wedstrijden zitten aan te komen. Toen ik eindelijk weer het ijs op mocht, keerde de glimlach terug op mijn gezicht. Mijn vriend merkte het ook meteen aan mij. Hij concludeerde niet ten onrechte dat schaatsen toch wel mijn alles is.''

Ter Mors wil bij de NK ook nog WK-tickets veiligstellen op de 500 en 1000 meter en zich eveneens plaatsen voor de EK sprint. ,,Ach, de zwaarste afstand is geweest, het is nu verder een kwestie van cruisen'', grapte ze.