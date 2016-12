Ntab pakt titel op 500 meter

ANP Ntab pakt titel op 500 meter

HEERENVEEN - Schaatser Daidai Ntab heeft woensdag in Heerenveen zijn eerste Nederlandse titel veroverd op de 500 meter. De 22-jarige sprinter van Team Plantina reed bij de NK afstanden in de tiende en laatste rit de beste tijd (34,80). Daarmee duwde hij ploeggenoot Ronald Mulder naar zilver (34,83). Jan Smeekens pakte brons in 34,91.

Door ANP - 28-12-2016, 19:49 (Update 28-12-2016, 19:49)

De top drie verzekerde zich van een ticket op dit onderdeel voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea.