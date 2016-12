Ivanovic stopt met proftennis

BELGRADO - Ana Ivanovic stopt per direct met proftennis. De 29-jarige Servische kondigde op Facebook aan dat ze wegens blessures haar hoge niveau niet meer kan halen en dat ze zich gaat richten op een maatschappelijke carrière.

Door ANP - 28-12-2016, 19:28 (Update 28-12-2016, 19:28)

Ivanovic won het grandslamtoernooi van Roland Garros in 2008. Ze bereikte in juni 2008 de eerste plaats op de wereldranglijst. De Servische was na een matig jaar afgezakt naar de 63e plek op de WTA-ranking.