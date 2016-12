Kramer prolongeert titel op 5000 meter

HEERENVEEN - Sven Kramer heeft woensdag in Heerenveen zijn abonnement op de Nederlandse titel op de 5000 meter met een jaar verlengd. De dertigjarige topschaatser uit Friesland zegevierde op de eerste dag van de NK afstanden in een tijd van 6.14,17. Het zilver was voor Jorrit Bergsma, die finishte op ruime afstand van Kramer in 6.18,08. Douwe de Vries pakte brons met 6.18,51.

Door ANP - 28-12-2016, 18:10 (Update 28-12-2016, 18:10)

De top drie van het klassement kwalificeerde zich op dit onderdeel tevens voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea.