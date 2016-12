'Dertig dopingklanten Fuentes geïdentificeerd'

MADRID - Het antidopinglaboratorium van Lausanne heeft dertig sporters ontmaskerd die gebruik hebben gemaakt van dopingpraktijken van de Spaanse arts Eufemiano Fuentes. De krant El País meldt woensdag dat de namen - waaronder die van twintig wielrenners - de komende weken openbaar gemaakt zullen worden.

Door ANP - 28-12-2016, 15:05 (Update 28-12-2016, 15:05)

De zogenoemde bloedzakken, in beslag genomen bij de dopingarts, zouden aanvankelijk worden vernietigd. Maar de internationale wielrenunie UCI, de Spaanse wielerbond RFEC, wereldantidopingbureau WADA en het Italiaans olympisch comité CONI tekenden met succes beroep aan. Het laboratorium gebruikte DNA van verdachte sporters om achter de namen te komen die horen bij de bloedmonsters. Omdat de overtredingen verjaard zijn, is het niet duidelijk of er nog consequenties zijn voor de betrapten.

Onder de noemer Operación Puerto deed de Spaanse politie in 2006 invallen bij Fuentes en handlangers, waarbij meer dan 200 bloedzakken in beslag werden genomen. Dat door sporters afgegeven bloed behoorde 36 sporters toe, bij wie het later weer zou worden ingebracht via een illegale bloedtransfusie. Aan de bloedzakken waren codenamen verbonden, maar onderzoekers slaagden erin de betrokkenheid van onder anderen Ivan Basso, Jan Ullrich en Alejandro Valverde aan te tonen. Thomas Dekker bekende zelf klant te zijn geweest bij Fuentes.

Na een proces dat jaren in beslag nam werd Fuentes schuldig bevonden aan het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Hij hoorde een jaar gevangenisstraf voorwaardelijk eisen en mocht vier jaar niet als arts optreden. In beroep werd hij vrijgesproken omdat de destijds geldende wetgeving een straf niet rechtvaardigde. De diverse bonden wisten de vernietiging van de bloedzakken te voorkomen.