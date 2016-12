Ronde van Qatar 2017 gaat niet door

AIGLE - De Ronde van Qatar gaat komend jaar niet door. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI woensdag op de website. Het gaat daarbij zowel om de rittenkoers voor mannen als om die voor vrouwen. Volgens de UCI is de organisatie er niet in geslaagd voldoende geldschieters aan te trekken. De Ronde van Qatar zou in 2017 voor het eerst deel uitmaken van de UCI WorldTour, waardoor alle topteams verplicht zouden deelnemen. De mannenkoers zou worden gehouden van 6 tot en met 10 februari.

Door ANP - 28-12-2016, 9:57 (Update 28-12-2016, 10:21)

De Ronde van Qatar bestaat sinds 2002. Driemaal was er een Nederlandse winnaar: Wouter Mol in 2010, Niki Terpstra in 2014 en 2015. Dit jaar werd de woestijnkoers gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Terpstra liet via Twitter weten het besluit te betreuren. ,,Ga dit missen. Triest om te horen dat de Ronde van Qatar niet doorgaat'', twitterde de Noord-Hollander met een karakteristieke foto van het wielerpeloton dat in waaiervorm over de Qatarese wegen rijdt. Dit jaar was ook het WK in het oliestaatje. De Slowaak Peter Sagan veroverde er de wereldtitel.