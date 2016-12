Westbrook leidt Thunder ook langs Heat

MIAMI - Basketballer Russell Westbrook had opnieuw een groot aandeel in de winst van zijn team Oklahoma City Thunder, ditmaal op Miami Heat. Westbrook produceerde in Florida de 52e zogenoemde triple-double in zijn carrière, die aan de basis stond van de 106-94-overwinning van City Thunder.

Door ANP - 28-12-2016, 8:16 (Update 28-12-2016, 8:41)

Westbrook kwam zowel in punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers: respectievelijk 29, 17 en 11. Dat deed hij voor de vijftiende keer dit seizoen. Alle andere spelers in de Amerikaanse profcompetitie NBA kwamen tot nu toe samen tot achttien triple-doubles.

De opleving bij Dallas Mavericks na de terugkeer van de lang geblesseerde vedette Dirk Nowitzki lijkt alweer voorbij. In een duel tussen twee Texaanse NBA-clubs was Houston Rockets met 123-107 te sterk. De Duitser wordt voorzichtig gebracht, maar ook met een Nowitzki in topvorm was er tegen de Rockets voor de thuisploeg waarschijnlijk geen houden aan geweest. De Mavericks hadden te maken met een Rocket in topvorm, James Harden met 34 punten, met een uiterst zwak optreden in het tweede kwart (15-36) en met de eigen zenuwen. Te vaak ook gingen de spelers van de thuisclub in conclaaf met arbiters in een veel te hard duel. ,,Ze waren respectloos, ook hun coach. Ik weet niet wat hun probleem is'', klaagde Harden.