Taylor is Painter weer de baas

LONDEN - Recordkampioen Phil Taylor heeft dinsdag de derde ronde van het WK darts bereikt door Kevin Painter te verslaan. 'The Power' won voor de 32 keer in 33 ontmoetingen met 'The Artist', dit keer met duidelijke cijfers: 4-0 (3-1 3-1 3-2 3-0). De twee Engelse darters stonden in 2004 tegenover elkaar in de WK-finale, waarin Painter een voorsprong verspeelde en Taylor met 7-6 won.

Door ANP - 27-12-2016, 23:17 (Update 27-12-2016, 23:17)

De zestienvoudig wereldkampioen uit Stoke-on-Trent maakte dinsdag, ondanks zijn duidelijke zege, geen al te beste indruk. De 56-jarige Taylor oogt niet meer zo scherp als voorheen, maar blijft desondanks een gevaarlijke outsider voor de wereldtitel. Taylor staat donderdag in de derde ronde. Vorig jaar strandde hij in deze fase van het toernooi tegen Jelle Klaasen.