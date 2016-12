Van Barneveld walst over Norris op WK

ANP Van Barneveld walst over Norris op WK

LONDEN - Darter Raymond van Barneveld heeft dinsdag met groot machtsvertoon de derde ronde van het WK bereikt. De 49-jarige Hagenaar versloeg zijn Engelse opponent Alan 'Chuck' Norris met 4-0. 'Barney' liet Norris pas in de vierde set, na tien gewonnen legs op rij, op het scorebord komen (3-0 3-0 3-0 3-2).

Door ANP - 27-12-2016, 22:04 (Update 27-12-2016, 22:15)

De vijfvoudig wereldkampioen gooide zeven keer de maximale score van 180 punten, haalde een gemiddelde van ruim 103,5 per beurt en was op de beslissende momenten scherp op de dubbels. Dat bleek ook wel in de vierde set, toen Norris twee legs op rij won en de Hagenaar daarmee even onder druk zette. Van Barneveld trok de stand echter op knappe wijze gelijk door 121 uit te gooien en maakte het karwei vervolgens vakkundig af.

De Nederlander kan woensdag revanche nemen op Adrian Lewis, de Engelsman die hem vorig jaar uit de WK-finale hield. Toen won Lewis, tweevoudig wereldkampioen, met 6-3 in de halve finale. De twee topdarters staan nu weer tegenover elkaar in Alexandra Palace, met als inzet een plek bij de laatste acht. ,,Nu gaat het echt beginnen'', zei Van Barneveld bij RTL7. ,,Woensdag sta ik hier weer tegenover 'ene' meneer Lewis, dat betekende vorig jaar mijn Waterloo. ,,Hopelijk valt het nu wel mijn kant op. Het gaat de laatste maanden heel goed, daar put ik heel veel vertrouwen uit.''

Benito van de Pas, die voor de kerstdagen al de derde ronde bereikte, neemt het woensdag op tegen titelverdediger Gary Anderson. Jelle Klaasen komt eerder op de dag nog uit in de tweede ronde, tegen Brendan Nolan uit Noord-Ierland.