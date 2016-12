Van Aert klasse apart in Heusden-Zolder

HEUSDEN-ZOLDER - Wout van Aert heeft maandag in Heusden-Zolder de zesde wedstrijd om de wereldbeker veldrijden gewonnen. De Belgische wereldkampioen reed vanaf de tweede ronde alleen voorop en had halverwege al een minuut voorsprong op zijn rivaal Mathieu van der Poel, die lang gezelschap had van een opvallend sterke Lars Boom.

Door ANP - 26-12-2016, 16:23 (Update 26-12-2016, 16:23)

De Belg Laurens Sweeck werd op ruim een minuut tweede, diens landgenoot Kevin Pauwels werd derde. Van der Poel kreeg in de slotronde met pech te maken en eindigde niet eens in de top tien. Corné van Kessel was op de negende plaats de beste Nederlander, net voor Lars Boom, die zijn eerste wereldbekercross van het seizoen reed.

Van Aert had de eerste twee wereldbekerwedstrijden gewonnen, bij afwezigheid van Van der Poel, die er daarna drie won. De cross van Koksijde werd afgelast vanwege de storm.