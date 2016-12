Vos de snelste in wereldbeker Heusden-Zolder

ANP Vos de snelste in wereldbeker Heusden-Zolder

HEUSDEN-ZOLDER - Marianne Vos heeft de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden waar ze sinds haar terugkeer aan meedoet, direct gewonnen. De zevenvoudig wereldkampioene reed maandag in de slotronde in Heusden-Zolder weg bij de Belgische Sanne Cant (tweede) en de Tsjechische Katerina Nash (derde).

Door ANP - 26-12-2016, 14:44 (Update 26-12-2016, 14:44)

Vos maakte vorige week zaterdag in Antwerpen na bijna twee jaar afwezigheid in het veldrijden haar rentree. De Brabantse eindigde in de Scheldecross als vierde. Vrijdag won Vos in de Superprestige van Diegem. Ook toen versloeg ze Cant in de slotfase.

Wereldkampioene Thalita de Jong ontbrak maandag in Heusden-Zolder wegens ziekte.

Bij de beloften ging de zege naar Joris Nieuwenhuis. Voor de Nederlander was het zijn derde zege op rij in het wereldbekercircuit.