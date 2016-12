Guidetti stopt als bondscoach volleybalsters

NIEUWEGEIN - Giovanni Guidetti stopt als bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. Dat meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo maandag. De 44-jarige Italiaanse trainer werd in september vader van een dochter en wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin in zijn woonplaats Istanbul.

Door ANP - 26-12-2016, 12:28 (Update 26-12-2016, 15:30)

Onder leiding van Guidetti eindigden de Nederlandse volleybalsters in augustus bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro als vierde. Daarnaast won Oranje zilver op het EK en brons in de World Grand Prix.

Het is nog niet bekend wie Guidetti gaat opvolgen.

