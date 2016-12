Aangevallen Kvitova voor kerst naar huis

ANP Aangevallen Kvitova voor kerst naar huis

PRAAG - Tennisster Petra Kvitova mag thuis kerst gaan vieren. De 26-jarige Tsjechische verlaat vrijdag het ziekenhuis, waar ze dinsdag werd opgenomen nadat ze in haar appartement was aangevallen door een man met een mes. Een operatie van bijna vier uur was nodig om de beschadigde zenuwen en pezen van haar linkerhand te herstellen.

Door ANP - 22-12-2016, 21:38 (Update 22-12-2016, 21:38)

Een vooralsnog onbekende man drong dinsdagochtend de woning van Kvitova in Prostejov binnen. In het handgemeen dat volgde, raakte de tweevoudig winnares van Wimbledon ernstig gewond aan de hand waarmee ze normaal haar tennisracket vasthoudt. De nummer elf van de wereld heeft zeker zes maanden nodig om te herstellen. Ze mag vrijdag het ziekenhuis verlaten en kan de feestdagen thuis doorbrengen, al moet ze wel rust houden.

De dader is nog voortvluchtig. Kvitova heeft een beschrijving gegeven van haar overvaller, op basis waarvan de Tsjechische politie een tekening heeft gemaakt.