ANP KNSB: wijs besluit van ISU

LAUSANNE - Technisch directeur Arie Koops van de Nederlandse schaatsbond KNSB reageerde donderdag verheugd op het besluit van de internationale unie om de finale van de wereldbeker langebaan niet te houden in het Russische Tsjeljabinsk. Hij noemde het een wijs besluit van de ISU. ,,Ik ben erg blij met deze beslissing. Het is verstandig om in zo'n vroeg stadium alle twijfel weg te nemen'', aldus Koops.

Door ANP - 22-12-2016, 20:37 (Update 22-12-2016, 20:37)

De ISU besloot de schaatsdriedaagse, die gepland staat van 10 tot en met 12 maart, weg te halen uit Rusland naar aanleiding van het recente dopingrapport van het mondiale antidopingbureau WADA, waarin de grote omvang van het door de staat gesteunde dopingsysteem werd blootgelegd.