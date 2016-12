'Lotto' als rittenkaper naar Tour

RIJSWIJK - Wielerploeg LottoNL-Jumbo gaat komend jaar naar de Tour de France met een rol als 'rittenkaper' in gedachten. Daarvoor wordt een zogenoemde sprinttrein geselecteerd rond Dylan Groenewegen, terwijl Robert Gesink in de bergen op jacht gaat naar etappezeges. Dat zei race-director Nico Verhoeven donderdag bij een teampresentatie in Rijswijk.

,,De Tour de France is de belangrijkste wedstrijd van het jaar'', vertelde Verhoeven. ,,Veel Nederlanders hebben vakantie en volgen de Tour van start tot finish. We willen attractief koersen en gaan voor ritzeges. Het is voor het eerst dat we zonder klassementsambities naar de Ronde van Frankrijk gaan. Met Gesink en Groenewegen hebben we twee renners die etappes kunnen winnen.''

Verhoeven bevestigde dat Steven Kruijswijk weer van start gaat in de Ronde van Italië. Lars Boom wordt de kopman van de ploeg in klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.