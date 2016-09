'Burgemeester van Rome trekt steun Spelen in'

ROME - Als het aan Virginia Raggi ligt staakt Rome de plannen om de organisatie van de Olympische Spelen van 2024 binnen te halen. Raggi werd deze zomer gekozen tot burgemeester van de Italiaanse hoofdstad, die zich naast Parijs, Boedapest en Los Angeles kandidaat heeft gesteld voor het mega-sportevenement. Volgens een officiële bron heeft die kandidatuur niet langer de steun van het stadsbestuur.

Raggi's anticorruptiepartij Vijfsterrenbeweging, die het sinds juni voor het zeggen heeft, had al langer twijfels over het binnenhalen van het veel investeringen vergende evenement door de stad die met schulden kampt. Raggi zou later op de dag een persconferentie geven.