ITF wil nieuwe opzet Daviscup en Fed Cup

ANP ITF wil nieuwe opzet Daviscup en Fed Cup

LONDEN - De finales van de Daviscup en de Fed Cup, de landencompetities voor respectievelijk mannen en vrouwen in het tennis, moeten op een van tevoren bepaalde locatie worden gespeeld, zoals dat bijvoorbeeld in het Europese voetbal gebruikelijk is. De internationale tennisbond ITF beraadt zich over een nieuwe opzet van beide toernooien om de uitstraling te vergroten. Dat zegt ITF-voorzitter David Haggerty woensdag in een gesprek met persbureau Reuters.

Door ANP - 21-9-2016, 7:32 (Update 21-9-2016, 7:32)

In het huidige systeem speelt een van de twee finalisten in eigen land. Andere plannen die mogelijk in 2018 worden toegepast zijn het inkorten van de lengte van de partijen, die nu nog volgens het best-of-five systeem worden gespeeld, en de uitbreiding van de hoogste groep van de Fed Cup van acht naar zestien landen. Steden kunnen een gooi doen naar de organisatie van de finales, die volgens Haggerty bij de vrouwen mogelijk een Final Four-weekend wordt met vier landen.