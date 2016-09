Tennisster Rus uitgeschakeld in Seoul

SEOUL - Tennisster Arantxa Rus is dinsdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Seoul uitgeschakeld. De Spaanse Lara Arruabarrena was in twee sets te sterk voor de Nederlandse: 6-2 6-2.

Door ANP - 20-9-2016, 8:05 (Update 20-9-2016, 8:05)

Rus, afgezakt naar plaats 242 op de wereldranglijst, stond na ruim een jaar weer eens in het hoofdschema van een toernooi op het hoogste profniveau. Ze won in de Zuid-Koreaanse hoofdstad drie wedstrijden in de kwalificaties, maar kon die goede lijn niet doortrekken tegen Arruabarrena, de nummer 90 op de mondiale ranking.