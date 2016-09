Boy van Poppel langer bij Trek

WATERLOO - Boy van Poppel heeft zijn contract bij de Amerikaanse wielerploeg Trek-Segafredo met twee jaar verlengd. De 28-jarige renner heeft volgens de teamleiding zijn waarde bewezen als aantrekker in de massasprints. ,,Boy is gegroeid in het team en heeft veel geleerd, vooral in de klassiekers'', lichtte ploegmanager Luca Guercilena maandag toe.

Door ANP - 19-9-2016, 16:21 (Update 19-9-2016, 16:21)

Van Poppel, die sinds 2014 voor Trek rijdt, krijgt de komende twee jaar vooral de taak de sprint aan te trekken voor de twee snelle mannen in de ploeg, de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Duitser John Degenkolb. ,,Ik ben hartstikke blij dat ik nog twee jaar bij Trek mag rijden. Ik wil graag van grote dienst zijn voor onze kopmannen. Het team heeft vertrouwen in mij en dat stimuleert me enorm'', aldus Van Poppel.