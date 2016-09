Paralympische Spelen officieel afgesloten

RIO DE JANEIRO - De Paralympische Spelen zijn zondagnacht officieel afgesloten met de slotceremonie. Na twaalf dagen topsport in Rio de Janeiro werd de paralympische vlam gedoofd.

Door ANP - 19-9-2016, 4:35 (Update 19-9-2016, 4:35)

Tijdens de afsluitende ceremonie droeg wielrenster Alyda Norbruis de Nederlandse vlag. Zij won in Rio twee gouden en een bronzen medaille. In totaal haalde Nederland 17 gouden, 19 zilveren en 26 bronzen plakken. Met 63 medailles totaal behaalde Nederland een knappe zevende plaats in het medailleklassement. Vier jaar geleden eindigde Nederland in Londen op een tiende plek met 39 medailles.

De volgende Paralympische Spelen worden in 2018 gehouden in Pyeongchang (Zuid-Korea). Het betreft dan de wintereditie. Twee jaar later zijn dan weer de zomerspelen, in Tokio.