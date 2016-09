Triatlete Klamer valt met 16e plaats uit top 10

COZUMEL - Rachel Klamer is in de finale van de WK Series als zestiende geëindigd. De Nederlandse triatlete miste in het Mexicaanse Cozumel de aansluiting bij het zwemmen, waar ze een achterstand van anderhalve minuut opliep. Daarna probeerde Klamer bij het fietsen haar ritme weer te vinden, maar goed in de wedstrijd kwam ze daarna niet meer.

Door ANP - 18-9-2016, 10:42 (Update 18-9-2016, 10:42)

De Beuningse begon als 32e aan het lopen. Ze schoof uiteindelijk nog op naar de zestiende plek. Dat was niet genoeg om in de eindstand van de WK Series bij de eerste tien te blijven. Klamer, die bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro tiende werd, eindigde als elfde.

De wereldtitel ging naar Flora Duffy. De triatlete uit Bermuda deed dat in stijl door in Cozumel te winnen. Titelverdedigster Gwen Jorgensen uit de Verenigde Staten moest nu in de eindstand met de tweede plaats genoegen nemen, kort voor de Australische Charlotte McShane.