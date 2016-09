Nederlandse basketballers missen EK

LEIDEN - Het Nederlands basketbalteam heeft zich niet geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. De laatste kwalificatiewedstrijd werd zaterdag in de Vijf Meihal in Leiden met 51-82 verloren van Duitsland.

Door ANP - 17-9-2016, 23:16 (Update 17-9-2016, 23:16)

De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren kon in de Leidse Vijf Meihal met drie punten verschil verliezen om toch winnaar van de kwalificatiepoule te worden. Zelfs bij een verlies van minder dan zestien punten, kon Nederland als een van de beste nummers twee nog naar het EK.

Na twee kwarten stond Duitsland echter al met 26-40 voor. De voorsprong liep in het derde kwart op tot 32-60. Met 47-62 was Nederland in het vierde kwart nog heel even binnen de marge van zestien punten, maar daarna hervonden Duitsers zich weer gasten weer.

Een dramatisch schotpercentage van onder de 30 procent deed de Orange Lions de das om. Charlon Kloof was met 18 punten de meest productieve speler aan Nederlandse kant.