Perez voor straf acht plaatsen terug

ANP Perez voor straf acht plaatsen terug

SINGAPORE - De Mexicaanse formule 1-coureur Sergio Perez van Force India is bestraft voor het negeren van waarschuwingsvlaggen tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Singapore op zaterdag. Hij is door de wedstrijdleiding acht plaatsen naar achteren gezet in de startopstelling. Perez vertrekt zodoende zondag niet vanaf de tiende, maar achttiende plek.

Door ANP - 17-9-2016, 21:19 (Update 17-9-2016, 21:19)

Perez ging in de fout in de tweede van drie kwalificatiesessies. Hij bleef vol gas geven om een snelle ronde te rijden, terwijl kort daarvoor de Fransman Romain Grosjean zijn bolide van Haas in de omheining had gereden. Gele vlaggen hingen uit langs het circuit Marina Bay om de andere coureurs erop te wijzen hun snelheid te verlagen.

Perez negeerde die vlaggen en haalde bovendien een andere bolide in, hetgeen ook verboden is als de gele vlaggen zwaaien.