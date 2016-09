WADA vreest meer onthullingen van hackers

MONTREAL - Het mondiale antidopingagentschap WADA vreest dat hackers de komende dagen nog meer vertrouwelijke medische gegevens van sporters naar buiten gaan brengen. De hackers, die zichzelf de 'Fancy Bears' noemen, publiceerden deze week al geheime gegevens van onder anderen de tennissters Venus en Serena Williams, olympisch turnkampioene Simone Biles en de Britse wielrenners Bradley Wiggins en Chris Froome. Vrijdag volgde een nieuw bericht op de website van de Fancy Bears, die dit keer medische informatie over elf sporters uit Groot-Brittannië, Denemarken, Australië, Spanje en Duitsland naar buiten brachten.

Door ANP - 17-9-2016, 1:14 (Update 17-9-2016, 1:14)

,,We blijven informatie verspreiden over de atleten die toestemming hebben van WADA om doping te gebruiken'', schrijven de hackers, waarvan WADA beweert dat ze uit Rusland komen. Het dopingagentschap heeft naar eigen zeggen de hulp ingeroepen van de beste cyberexperts ter wereld en internationale juristen om te voorkomen dat meer gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Laura Trott is de bekendste van de elf sporters van wie vrijdag de medische gegevens werden gepubliceerd door de Fancy Bears. De Britse baanwielrenster prolongeerde vorige maand in Rio haar olympische titels op de ploegachtervolging en het omnium. Trott mocht met toestemming van WADA een medicijn gebruiken dat een middel bevat dat op de verboden lijst staat, een zogeheten medisch attest. Dergelijke attesten komen vaker voor in de topsport.

Ook de gegevens van onder anderen de zwemsters Jeanette Ottesen en Mireia Belmonte, beiden op de Spelen goed voor eremetaal, zijn geopenbaard. ,,Dit is helaas heel vervelend voor alle betrokkenen'', meldde WADA vrijdag in een verklaring. ,,We moeten voorbereid zijn op meer.''