ANP Van Rhijn rent weer naar goud op Paralympics

RIO DE JANEIRO - Marlou van Rhijn heeft haar titel op de 200 meter bij de Paralympische Spelen geprolongeerd. De Nederlandse atlete was donderdag in Rio de Janeiro veruit de snelste in de klasse T43/T44. Van Rhijn had 26,16 seconden nodig voor haar race.

Door ANP - 15-9-2016, 23:37 (Update 15-9-2016, 23:37)

De Duitse Irmgard Bensusan eindigde in 26,90 als tweede. Het brons ging naar de Française Marie-Amelie Le Fur: 27,11.