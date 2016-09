Marlou van der Kulk vierde op schoolslag

RIO DE JANEIRO - Marlou van der Kulk is er niet in geslaagd om op de 100 meter schoolslag een derde medaille aan haar totaal toe te voegen. Na het zilver op de 100 meter rugslag en brons op de 200 meter vrije slag eindigde de sinds kort in Zaandam woonachtige zwemster tiojdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro op de 100 meter schoolslag als vierde.

Door Marcel Tabbers - 15-9-2016, 18:41 (Update 15-9-2016, 18:46)

Met 1.20,15 minuut was Van der Kulk, die uitkomt in de categorie S14, ruim drie seconden te langzaam voor een plaats op het podium. De bronzen medaille werd opgeëist door landgenote Magda Toeters (1.17,35).

,,Ik had eerlijk gezegd ook niet op een medaille gerekend’’, liet Van der Kulk na haar race weten. ,,Mijn focus ligt op de 200 meter wisselslag van komende zaterdag. Van spanning in de race was dus ook geen sprake.’’

De kersverse Zaandamse genoot ook nu haar inspanning geen medaille opleverde van de ambiance. ,,Het blijft geweldig om in dit fantastische zwembad te mogen racen. Want wanneer zitten er nou zestienduizend toeschouwers op de tribune? Ik heb enorm veel zin in de 200 meter wisselslag.’’