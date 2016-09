World League volleybal in Nederland

ANP World League volleybal in Nederland

NIEUWEGEIN - De volleyballers spelen in juni 2017 een speelweekeinde uit de World League in Nederland. De selectie van bondscoach Gido Vermeulen treft in het weekeinde van 9 tot en met 11 juni Egypte, Portugal en Tsjechië op een nog aan te wijzen locatie, meldde de volleybalbond donderdag.

Door ANP - 15-9-2016, 11:07 (Update 15-9-2016, 11:07)

De 'Lange Mannen' eindigden vorig jaar als derde in groep 2 van de World League en misten daardoor net promotie naar de hoogste divisie. Oranje speelt in juni negen poulewedstrijden, verdeeld over drie speelweekeinden. Turkije en Tsjechië zijn de andere gastlanden.