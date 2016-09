Doe mee in 2017

Foto Bas Beentjes Hardlopen: jong geleerd, ouder gemakkelijker gedaan. Bekijk Fotoserie

De Dam tot Damloop komt elk jaar terug. Dat is gunstig voor beginnende hardlopers die de 16.090 meter tussen Amsterdam en Zaandam dit jaar nog te veel van het goede vinden. Om de tien Engelse mijl in 2017 (of een kortere afstand) met plezier en succes te voltooien kunnen zij hun voordeel doen met tien tips van verslaggever Tim Brouwer de Koning, tevens hardloper en trainer.

1. Lol

Aan een kind hoef je deze vraag niet te stellen. Zodra het kan lopen, rent het naar alles wat los en vast zit. Gewoon, omdat het kan. Daarnaast is snelheid fascinerend. En als je niet meer kunt, dan stop je.

Duursport daarentegen vereist moed, beleid en trouw. Noem het discipline. Volgens een schema je uithoudingsvermogen verbeteren heeft ook leuke kanten, maar die ervaar je vaak pas aan het eind van de rit.

2. Outfit

Behalve energie en een goed humeur heeft een hardloper opmerkelijk weinig nodig. Met goede hardloopschoenen en functionele sportkleding en een eenvoudig horloge kom je een eind. Schoeisel moet vooral goed passen. Bijna geen voet is perfect, maar pakweg negentig procent van alle hardlopers kan met standaardschoenen uit de voeten.

Wie dichter bij de natuur wil blijven kan kiezen voor blootvoetslopen, maar dit vergt minstens zo veel gewenning als nieuwe schoenen. Qua kleding is het de kunst om die te beperken. Van hardlopen krijg je het als snel warm. Beginnende hardlopers herken je vaak aan het om hun middel geknoopte jack. Helemaal geen schande, maar het loopt onhandig. Pas als het vriest is een tweede of derde kledinglaag onontbeerlijk.

3. Training

Wie op zondagochtend met een helikopter boven - pakweg - Zaandam gaat hangen, ziet vrijwel elke minuut ergens een sportieveling het huis uitgaan. Iedereen loopt zijn eigen rondje in eigen tempo. Toch heeft dat solisme zijn beperkingen, zelfs als hardlopers ’oortjes’ op hebben met muziek of zoetgevooisde aanmoedigingen van onze zuiderbuurvrouw Evy Gruyaert (‘Ik ben fier op u’).

Leerzamer is het gezelschap van hardlopers van vergelijkbaar niveau. Zoek er een deskundige (club)trainer bij en succes is verzekerd.

4. Schema

Begin elke training met een rustige warming-up. Zo wordt het lichaam warm en soepeler. Voer het aantal trainingen per week nooit drastisch op. Omdat het lichaam moet wennen aan de belastende sport die hardlopen nu eenmaal is, kan overdaad gemakkelijk schaden. Liever tien stappen minder dan één pas te veel.

Zeker sporters die glijden (schaatsen, skeeleren) of zitten (roeien, wielrennen) gewend zijn, solliciteren anders naar een blessure. Conditioneel zijn zij vaak ijzersterk, maar hun pezen, spieren en gewrichten moeten zich heel geleidelijk aanpassen aan de schokkende hardloopbewegingen.

Hardlopers moeten hun gehele lichaamsgewicht met één been opvangen. Dat is niet onmogelijk, maar vergt gewenning. Een zachte ondergrond helpt daarbij, al hebben gras, zand en schelpenpaden ook nadelen: kuilen, stronken en – voor beginners minder erg - verlies van snelheid. Verder zijn oefeningen nuttig, vooral om een goede houding, paslengte en – frequentie te ontwikkelen.

5. Rust

Herstel is het toverwoord voor duursporters. Niemand sprint zo snel als Usain Bolt of voltooit een marathon rapper dan Dennis Kimetto, maar we kunnen altijd nog wereldrecordhouder-herstellen-van een-inspanning worden. Vijf minuten rennen plus één minuut herstel en dat viermaal: zo’n Spartaans ogend schema is na een tijdje voor veel hardlopers weggelegd. Mits hij (of de trainer) zijn mogelijkheden goed kent. Na de training zijn douchen, eten, drinken en slapen niet alleen lekker maar ook noodzakelijk. Veel hardlopers proberen kort na een intensieve training alvast wat hoogwaardige zuivel (kwark) en vruchten te nuttigen, om bouwstoffen en vitaminevoorraad aan te vullen.

Na een goede nachtrust is een hardloper nog niet volledig hersteld van de inspanningen. Wie desondanks weer gaat trainen, moet in elk geval een ander programma kiezen. Op de dag na een pittige intervaltraining (korte snelle stukken afgewisseld met pauzes) verdient een rustdag de voorkeur. ’Actieve rust’ bestaat ook, in de vorm van een fietstocht, een wandeling, yoga, een bezoek aan het zwembad of de sauna.

6. Parcours

Veel hardlopers kicken op rondjes. Of dat nu op een chique atletiekbaan is, in de woonwijk (een blokje om) of de gele-paaltjesroute in het bos, een hardlooproute hoort een kop en een staart te hebben. Cijferfreaks kunnen hun hardloopprestaties ook bijhouden via website Strava, maar pas op. Meer of sneller is niet altijd beter. Variatie loont. Kies eens een andere route, verdubbel of halveer hem, loop linksom in plaats van rechtsom. Het lichaam wil net als de geest steeds andere prikkels.

7. Voeding

Dat is persoonlijk. De klassieke bananen, appels, mueslirepen en krentenbollen doen het altijd goed in de aanloop naar een wedstrijd of een training, en gelletjes alleen voor de liefhebber. Gebakken eieren, vette pinda’s en patat met mayonaise vallen geheid verkeerd. Een vuistregel is dat hardlopers uiterlijk drie uur voor een wedstrijd hun laatste volledige maaltijd hebben genuttigd. Daarna is een vrucht of andere licht verteerbare hap ook toegestaan, net als bijvoorbeeld een kop koffie. Nuttig echter geen dingen die je anders ook niet eet of drinkt en houd ook maat met water. Tijdens een loop hoef je niet veel meer bij te tanken, tenzij het extreem warm weer is.

8. Gezondheid

Veruit het grootste nadeel van hardlopen is de hardloopblessure. Wie zijn grenzen wil verleggen, moet waken voor overbelasting. Soms is een kwetsuur domme pech, meestal komt het door overmoed of liever: optimisme. Iedere trainer gebruikt het cliché: luisteren naar je lichaam. Niet iedere hardloper wil of kan dat. Je moet je lichaam ook wel heel goed kennen voordat je alle valkuilen kunt vermijden.

Wie door overbelasting geblesseerd raakt, doet er goed aan te rade te gaan bij een sportmasseur, fysiotherapeut of (sport)arts. Een revalidatie hoeft geen ramp te zijn. Absolute rust - het ergste wat je gedreven hardlopers kunt voorschrijven - komt in geen enkel behandelplan meer voor. Vaak lijkt revalideren op trainen, al laat de vooruitgang zich wat moeilijker meten.

Ook hier geldt: beter tien dagen te laat opnieuw begonnen dan een uur te vroeg. Bij koorts is hardlopen soms uit den boze. Gelukkig wil een grieppatiënt doorgaans helemaal niet hardlopen, en dat is maar beter ook want anders kunnen er doden vallen.

9. Beginnersfouten

Op de Grote Dag zijn hardlopers zelden zeker van hun zaak. Pas na het startschot weten zij of het tijdens de wedstrijd gaat lukken. In die euforie slaat onzekerheid soms om in overmoed, met een verkeerde raceopbouw tot gevolg. De eerste helft van de Van Dam tot Damloop raffelen zij bijvoorbeeld af in veertig minuten, maar de eindtijd bedraagt meer dan anderhalf uur. Ervaren lopers zweren bij een ’negative split’, dat wil zeggen dat zij de tweede helft van de race sneller afleggen dan de eerste. Dat loopt lekkerder en het inhalen van te snel gestarte concurrenten geeft een kick.

Om elk toeval uit te sluiten zou je de wedstrijd vooraf een keer als training kunnen lopen. Dat is het domste wat een hardloper kan doen. Je zult de eerste niet zijn die een dag of drie voor de wedstrijd in blakende vorm het parcours alvast verkent om er op de dag van de wedstrijd vijf minuten langer over te doen of halverwege te stranden.

Beter is het om bijvoorbeeld een week van tevoren hooguit de helft van het parcours in het beoogde wedstrijdtempo te verkennen en daarna krachten te sparen voor het Uur U.

10. Beloning

Hardlopen geeft voldoening, daarover zijn voor- en tegenstanders het eens. Juist als het lichaam en de geest op de proef zijn gesteld is het goed rusten. Stijve spieren, dorst en honger wegen niet op tegen de prettige stofjes die de hersenen tijdens het hardlopen aanmaken.

Bovendien hoeft er even niet meer te worden getraind en is er tijd te over voor eten, drinken en vrolijk zijn. Zeker na een mooi debuut of een nieuw persoonlijk record op de 16.090 meter. Maar

bij een beetje hardloper begint het meteen weer te kriebelen. Vandaag toch maar bier zonder alcohol, patat zonder mayo en niet te laat naar bed. Morgen toch maar weer een hersteltraining en overmorgen met de trainer alvast een nieuwe wedstrijd prikken.

Fout! Genieten hoort erbij, en geen mens kan zijn topvorm eeuwig rekken. Bovendien heeft herstel tijd nodig. Neem het er even van, plan een boottocht of een huifkartocht. En als het hardloopvirus de kop weer opsteekt? Begin dan pas de volgende dag.