Alles loopt op rolletjes

Foto Bas Beentjes Jan Willem Mijderwijk (in spijkerbroek), organisator van de Dam tot Damloop, tijdens een luchtig onderonsje in de opslagloods van Le Champion.

Le Champion is de stille kracht achter diverse succesevenementen in Nederland, waaronder dus de Dam tot Damloop. De loop staat als een huis, maar bij Le Champion zijn ze ambitieus. ,,Als evenement moet je altijd in beweging zijn. We zijn nooit helemaal klaar.”

Door Patrick Moeke - 15-9-2016, 7:20 (Update 15-9-2016, 7:20)

Levensgrote foto’s van hardlopers en finishfoto’s van de Dam tot Damloop herinneren de bezoekers van het kantoor van Le Champion eraan dat dit niet zomaar een bedrijfspand is.

De werknemers van de sportvereniging zijn maar wat trots op de evenementen die zij organiseren en dat mogen de bezoekers weten ook. Een van die werknemers is Jan Willem Mijderwijk, senior eventmanager bij Le Champion. Het hele jaar door is hij bezig met onder meer het organiseren van de Dam tot Damloop.

Als de inschrijving in april van start gaat, heeft Mijderwijk samen met z’n collega’s al heel wat werk verricht. Zo moeten tegen die tijd de tarieven bekend zijn, hoe het programma er precies uitziet, de vergunningen moeten zijn geregeld en de promotiecampagne moet worden opgestart. ,,We steken er in totaal namens Le Champion zo’n vijfduizend arbeidsuren in. Een flinke klus, waarvan ik er zelf zo’n duizend maak.’’

Regelgeving

Le Champion heeft de Dam tot Damloop vanaf het eerste moment georganiseerd. Dat wil niet zeggen dat het ieder jaar ’makkelijker’ wordt om de befaamde hardloopwedstrijd in goede banen te leiden. ,,Ieder jaar krijgen we te maken met nieuwe uitdagingen’’, vervolgt Mijderwijk. ,,De wereld verandert continue. Daardoor zien we ook dat de regelgeving van de overheid steeds strenger wordt. Je moet op van alles en nog wat kunnen anticiperen. Zo hebben we verschillende veiligheidsplannen klaarliggen en moeten we ook rekening houden met bijvoorbeeld terreurdreiging. Dat moet vervolgens weer afgestemd worden met de veiligheidsdiensten en de gemeenten. Daar alleen al zijn we flink wat uur mee bezig.’’

Uit ervaring weet Mijderwijk dat zo’n ’noodplan’ ook wel eens moet worden ingezet. Zo stond er een aantal jaar geleden op de dag van het evenement opeens een kermisattractie op de Dam in Zaandam. Die attractie zou in de nacht voorafgaand aan de loop worden weggehaald. De vrachtauto die de bewuste attractie weg had moeten bleek niet te werken.

Alternatief

Vanwege de geringe tijd naar het startschot lukte het niet meer om de attractie op tijd weg te halen. ,,Voor ieder deel van het parcours hebben we een alternatief klaar staan. We zijn er weliswaar op voorbereid, maar in de praktijk blijkt zoiets heel lastig te zijn. Een plan is één ding, maar de mensen moeten ook de helderheid van geest hebben om dat plan uit te voeren. Gelukkig hebben we toen de juiste keuzes genomen en is het tijdig opgelost.’’

Ook dit jaar lagen er een aantal ’uitdagingen’ die moesten worden opgelost door Mijderwijk en z’n collega’s. Zo werd het Burgemeester in ’t Veldpark in Zaandam, traditiegetrouw de ’thuisbasis’ voor de tienduizenden deelnemers, tot voor kort gebruikt als vluchtelingenopvang. Met de gemeente waren er afspraken gemaakt, zodat het park op tijd kon worden opgeleverd. Mijderwijk: ,,Dat was wel even spannend. Een paar weken geleden zou in het park het nieuwe gras worden uitgerold. Omdat het in die weken extreem heet was in Nederland, kon het gras niet goed hechten. Om te voorkomen dat de mensen in de aarde zouden staan, zijn er nu houtsnippers gestrooid op de plaatsen waar het gras niet goed gehecht was. Een prima oplossing.’’

Wat de toekomst betreft kijkt Mijderwijk niet alleen naar andere hardloopevenementen. Ook laat hij zich inspireren door bijvoorbeeld festivals. ,,De uitdaging is om ons ieder jaar opnieuw uit te vinden. De hardloper wil niet alleen van A naar B lopen, hij wil ook worden vermaakt. Wat dat betreft kunnen we nog een hoop leren van bijvoorbeeld een evenement als Pinkpop. De Dam tot Damloop is een dagje uit, niet alleen voor de hardloper, maar ook voor z’n vrienden en familie. Als die mensen een mooie dag hebben gehad is het evenement voor ons geslaagd.’’