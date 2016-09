Feest langs de route

Speaker Frans Heffels heeft al 31 keer verslag gedaan van de Dam tot Damloop, maar nog steeds krijgt hij kippenvel van de enthousiaste toeschouwers en de versierde buurten langs het parcours. Uitschieters zijn de laatste twee kilometer. Vaak met het end in de bek worden de lopers door de publieks aanmoedigingen naar de finish ’gedragen’.

Door José Pietens - 15-9-2016, 7:17 (Update 15-9-2016, 7:17)

Stimulans

Organisator Le Champion van de Dam tot Damloop stimuleert de toeschouwers jaarlijks met versierwedstijden om er een feestje van te maken. Met als prijs onder meer een optreden van volkszanger Ronny Jordaan. Elke straat heeft de zanger al op bezoek gehad.

Niet dat buurtbewoners veel stimulans nodig hebben. Uit zichzelf balanceren ze al op hoge ladders om slingers op te hangen. Ze sproeien met tuinslangen op hete dagen, delen bananen uit en klappen zich de handen stuk. Zaandammers Jan en Tiny Kwast maken er al minstens tien jaar een feest van voor hun voordeur.

Snikheet

Een núttig feest ook waarbij het welbevinden van de lopers voorop staat. ,,Jaren terug stonden we bij de Damloop te kijken, het was die dag snikheet’’, aldus Tiny Kwast. ,,Een van de lopers werd niet goed en viel letterlijk bij Jan in de armen. Hij kon hem nog nét opvangen. Ik heb meteen water en natte handdoeken gehaald en dacht: ’Hier moeten we iets aan doen’. Het is nog een heel eind vanaf de laatste officiële waterpost naar de finish, dus zijn we het jaar daarop zelf met water gaan staan.’’

Ze begonnen op de hoek waar een dansschool staat (’Heel gezellig, daar hadden ze altijd sambaballen en ratels en zo’) en stellen zich tegenwoordig op voor een loodgietersbedijf , zo’n anderhalve kilometer voor de finish. Al heeft een goedlopende kraan met lavet en dat maakt het vullen van de waterflessen makkelijk, zegt Jan. Veel van de Damloop ziet hij niet meer. ,,Nee, ik sta altijd met mijn hoofd naar beneden water in te schenken. Moet je nog goed bij opletten ook, anders vallen al die bekertjes om.’’

Per Damloop gaan er 4000 bekertjes doorheen; het uitdelen ervan luistert nauw. ,,Die hele fanatieke lopers grissen dat bekertje zo weg uit je handen’’, zegt Tiny. ,,Dus moet je wel op tijd loslaten en een beetje meebewegen, anders trekken ze je zo mee.’’

Een van de buren - flesje bier in de hand - legde hun dat eerste jaar wel even uit hoe dat uitdelen moet. Tiny: ,,We moesten met onze rug naar de lopers gaan staan, zei-ie. Hij deed het voor en húp, zo zijn flessie weg.’’

Inmiddels is de familie Kwast door de wol geverfd. Met hulp van vrienden en familie runnen ze hun waterpost en versieren ze ruim honderd meter dijk aan beide kanten met ballonnen, lampionnen en zelfgemaakte slingers. Al op de vrijdagmiddag beginnen ze aan hun Dam tot Damweekend. Blazen ze alvast alle ballonnen op. Gelukkig hebben ze daar een pompje voor. ,,Maar we moeten wel al die knoopjes leggen.’’

Rode loper

Met de introductie van de wandeltocht en de ’by night run’ op de zaterdag voor de zondagse Damloop, zijn nog meer omwonenden aan het versieren en aanmoedigen geslagen. Het Zaaneiland verwelkomt de wandelaars met een gigantische rode loper, snoepjes en muziek en trekt alle verlichting uit de kast voor de avondloop.

Ook de winkelstraatvereniging is tijdens de avondloop actief met feeërieke verlichting. Dat werkte aanstekelijk op Joop Lodewijk en partner Fien. De avondlopers komen bij hen voor de deur langs, dus zorgt het paar voor sfeer met 25 lampionnen op zonne-energie, lantaarns in de heg, een partytent en een extra tuinbank. ,,’s Avonds staan we hier op de hoek met zo’n honderd man. Hartstikke gezellig. De zaterdagavond heeft een hele andere sfeer dan de zondag. De lopers hebben lampjes mee, de straten zijn mooi verlicht en de loop zelf is veel rustiger. Overdag is het een grote stroom lopers, ’s avonds rennen ze meer in groepjes’’, zegt Joop.

Zoals ze zelf zeggen, is Joop van de buitenlandse zaken (techniek en organisatie) en Fien van binnenlandse zaken (ze loopt de hele avond met hapjes en drankjes rond). Er komt nogal wat georganiseer bij kijken, zegt Joop. ,,Je kunt niet zomaar iets boven de straat ophangen. Dat moet op een bepaalde hoogte, want de brandweer en ambulances moeten eronderdoor kunnen.’’

Orgeltje

Voor extra gezelligheid hebben ze Ben Bonte ingeschakeld. De 88-jarige heeft een zelfgemaakt orgeltje. ,,Gemaakt van een buffetkast, met een cd-speler erin. Draait-ie de hele avond leuke, nostalgische muziek. Veel Amsterdamse liedjes.’’

Als de laatste loper is gepasseerd, wordt alles weer keurig opgeruimd. Het paar doet het graag en hoopt dat meer mensen aan het versieren slaan. ,,Dit evenement is maar een keer per jaar en dan ook nog eens in je eigen wijk. Zo’n leuk feest wil je toch behouden?’’