Topfavorieten vliegen eruit in Tokio

TOKIO - Het WTA-tennistoernooi van Tokio is al in de eerste ronde de twee topfavorieten kwijtgeraakt. De als eerste geplaatste Japanse Misaki Doi en de als tweede geplaatste Yanina Wickmayer vlogen er bij hun eerste optreden uit.

Door ANP - 13-9-2016, 9:56 (Update 13-9-2016, 9:56)

Doi bleek niet opgewassen tegen de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovitsj en verloor in twee sets: 5-7 3-6. Wickmayer boog eveneens in twee sets voor de Zwitserse Viktorija Golubic: 1-6 6-7 (7). De Belgische was titelverdedigster in Tokio; ze won vorig jaar in de finale van de Poolse Magda Linette.