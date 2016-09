Gewichtheffer in Rio acht jaar geschorst

RIO DE JANEIRO - Een gewichtheffer uit Saudi-Arabië is vlak voor het begin van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro betrapt op doping. Bij Mashal Alkhazai zijn sporen van het verboden middel metenolon aangetroffen. Het was de tweede keer in zijn loopbaan dat hij positief reageerde bij een dopingtest. Daardoor heeft het Internationale Paralympische Comité (IPC) hem een schorsing voor acht jaar opgelegd. De 36-jarige gewichtheffer zou woensdag in het superzwaargewicht in Rio in actie komen.

Door ANP - 12-9-2016, 22:16 (Update 12-9-2016, 22:16)