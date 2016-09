Motorcrosser Herlings superieur in Amerika

ANP Motorcrosser Herlings superieur in Amerika

GLEN HELEN - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag in Glen Helen de Grand Prix van de USA op zijn naam geschreven. De jonge Brabander, die deze maandag zijn 22e verjaardag viert, schreef op zijn KTM beide manches in de MX2 op zijn naam. Hij verzekerde zich vorig weekeinde tijdens de Grand Prix van Amerika in Charlotte al van zijn derde wereldtitel. Brian Bogers belandde in het eindklassement na twee races op de zevende plek in Glen Helen.

Door ANP - 12-9-2016, 3:02 (Update 12-9-2016, 3:02)

Herlings stapt komend seizoen over naar de zwaarste klasse, de MXGP. Hij gaat op zijn KTM dan ook tussen de grote jongens voor niets minder dan de wereldtitel. Herlings sloot zondag zijn succesvolle loopbaan in de MX2 af met liefst 61 overwinningen in de Grand Prix.

Glenn Coldenhoff eindigde in de eerste race van de MXGP in Glen Helen op de zesde plaats. In de tweede manche belandde de KTM-crosser op de twaalfde plaats. De Amerikaan Eli Tomac won beide manches. De Sloveen Tim Gajser was al zeker van de wereldtitel in deze klasse.