ANP Gewijzigde strategie succesvol voor LottoNL

MADRID - Met een etappezege van Robert Gesink en een tiende plek in het algemeen klassement van George Bennett noemt LottoNL-Jumbo de Ronde van Spanje geslaagd. De Nederlandse ploeg moest na de zware val van Steven Kruiswijk in de vijfde etappe van strategie veranderen.

Door ANP - 11-9-2016, 21:56 (Update 11-9-2016, 21:56)

,,We waren met ambities voor het klassement naar de Vuelta gekomen. Dan is het wel even slikken'', keek ploegleider Addy Engels terug. ,,Na het verlies van Steven hebben we de strategie opnieuw bepaald'', vulde ploegleider Jan Boven aan. ,,Als je een rit wint en een top tien in het klassement rijdt, mag je tevreden zijn.''

Vooral Robert Gesink hervond zichzelf. De Varssevelder moest de Tour de France laten lopen nadat hij bij een val in de Ronde van Zwitserland een hersenschudding had opgelopen. In de Vuelta ontpopte hij zich als rittenkaper. In de tiende rit mislukte dat nog, doordat hij in de slotkilometers werd ingehaald door Nairo Quintana. In de koninginnenrit naar de Aubisque wist Gesink zijn eerste etappezege in een grote ronde te pakken.

,,Misschien is het wel iets voor in de toekomst'', keek Gesink terug. ,,Ik heb veel gehad aan deze Vuelta. Veel geleerd voor de toekomst en weet waar ik op kan verbeteren.''