Luiten: ik benaderde perfectie

ANP Luiten: ik benaderde perfectie

SPIJK - Golfer Joost Luiten is doorgaans wars van superlatieven, maar na zijn zege in het KLM Open op zondag durfde hij grote woorden te gebruiken. ,,Ik zat dicht tegen de perfectie aan met mijn spel. Slechts één bal ging mis en kwam in het water, verder landde alles precies waar ik wilde en rolde de bal erin'', zei de winnaar bij de NOS.

Door ANP - 11-9-2016, 17:28 (Update 11-9-2016, 18:11)

Het was zijn tweede zege in het grootste Nederlandse golftoernooi. In 2013 won hij op de Kennemer in Zandvoort na een play-off met de Spanjaard Miguel Angel Jiménez, deze keer was hij op The Dutch in Spijk een klasse beter dan de concurrentie. Luiten won na een ronde van 63 slagen, acht onder par, met drie slagen voorsprong op de nummer twee, de Oostenrijker Bernd Wiesberger.

,,De eerste in 2013 was natuurlijk heel mooi, toen vocht ik echt een duel uit met Jiménez. Maar deze is even speciaal voor mij, ook al wist ik op de laatste hole al dat het goed zat. Doordat ik een birdie maakte op de zeventiende was ik drie slagen los en dat gaf een wat rustiger gevoel om die laatste hole te spelen. Het was wel fantastisch om de green op te lopen en al die mensen te zien die voor me juichten en klapten.''

Vergelijkingen met zijn overwinning in Zandvoort gingen verder mank, vond Luiten. ,,Toen waren het lastige condities met zelfs storm op de baan, hier in Spijk waren het nagenoeg ideale omstandigheden. Ik wist dat ik veel birdies moest maken om te winnen.''