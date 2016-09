Haase delft onderspit in finale Alphen

ANP Haase delft onderspit in finale Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Robin Haase is er niet in geslaagd het challengertoernooi van Alphen aan den Rijn op zijn naam te schrijven. In de finale moest de als eerste geplaatste Nederlandse tennisser zondag buigen voor de als derde geplaatste Jan-Lennard Struff: 6-4 6-1. Voor de 26-jarige Duitser betekende het zijn vierde zege in een challenger in het enkelspel.

Door ANP - 11-9-2016, 16:11 (Update 11-9-2016, 16:38)

Haase had zaterdag landgenoot Thiemo de Bakker verslagen in de strijd om een plek in de finale. Struff plaatste zich ten koste van titelverdediger Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina, die in de derde set geblesseerd moest opgeven.

In de finale ging het lang gelijk op. Bij een stand van 5-4 voor de Duitser leverde Haase echter zijn service en daarmee meteen de eerste set in. Een vroege break in de tweede set bleek de beslissing. De Duitse nummer 78 van de wereldranglijst stoomde door en hield Haase af van zijn tweede challengerzege op Nederlandse bodem dit jaar. In juli had de mondiale nummer 62 de challenger in Scheveningen op zijn naam geschreven.

De finale bij de vrouwen was een Nederlands onderonsje tussen Chayenne Ewijk en Suzan Lamens. De als eerste geplaatste Ewijk maakte haar status waar en won met 7-5 7-5. Het was de zesde ITF-zege voor de 28-jarige tennisster. De zeventienjarige Lamens, die met een wildcard was toegelaten in Alphen aan den Rijn, nam in beide sets brutaal een break voorsprong. Het was de ervaring van Ewijk die echter de doorslag gaf.