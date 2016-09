Kerber op jacht naar tweede grandslamtitel

ANP Kerber op jacht naar tweede grandslamtitel

NEW YORK - Angelique Kerber gaat zaterdag op jacht naar haar tweede grandslamtitel. De 28-jarige Duitse tennisster speelt de finale van de US Open tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Kerber won begin dit jaar de Australian Open.

Door ANP - 10-9-2016, 7:18 (Update 10-9-2016, 7:18)

De Duitse bereikte in het grandslamtoernooi van New York al een mijlpaal in haar carrière door de eerste positie op de wereldranglijst over te nemen van de Serena Williams. De Amerikaanse winnares van 22 grandslams raakte na 3,5 jaar haar koppositie kwijt door in de halve finales te verliezen van Pliskova.

De 24-jarige Tsjechische speelt op Flushing Meadows haar eerste finale van een grand slam. Kerber zal haar met ontzag tegemoet treden, want Pliskova schakelde niet alleen Williams uit, ze won kort voor de US Open ook afgetekend in twee sets van de Duitse (6-3 6-1) in de finale van het toernooi in Cincinnati. De grandslamfinale begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.