Krajicek strikt Nadal voor toernooi Rotterdam

ANP Krajicek strikt Nadal voor toernooi Rotterdam

ROTTERDAM - Rafael Nadal is in februari de grote publiekstrekker bij het ABN Amro World Tennis Tournament. De Spanjaard meldt zich volgend jaar voor de derde keer in zijn loopbaan bij het toernooi in Rotterdam. In 2009 verloor Nadal de finale van Andy Murray.

Door ANP - 9-9-2016, 7:34 (Update 9-9-2016, 7:34)

,,Hij heeft een aantal jaar gekozen voor het gravel van Zuid-Amerika. Dit jaar heeft hij besloten om de zaken helemaal anders aan te pakken en stond hij open voor hardcourt. Natuurlijk zijn we daar direct op ingesprongen om hem naar Rotterdam te laten komen'', aldus toernooidirecteur Richard Krajicek vrijdag.

Ook de toptalenten Dominic Thiem en Nick Kyrgios doen mee in Rotterdam. Thiem is de huidige nummer tien van de wereld, Kyrgios staat zestiende. Het toernooi wordt van 13 tot en met 19 februari gespeeld.