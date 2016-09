Kerber nieuwe nummer 1 WTA-ranking

NEW YORK - Tennisster Angelique Kerber is de nieuwe nummer 1 op de wereldranking van de Women's Tennis Association (WTA). Door de uitschakeling van Serena Williams in de halve finales van de US Open gaat Kerber nu over de Amerikaanse heen.

Door ANP - 9-9-2016, 3:26 (Update 9-9-2016, 3:26)

Williams staat sinds 18 februari 2013 bovenaan de ranking en kon het record breken van de Duitse tennisster Steffi Graf, zij stond 186 weken achterelkaar op nummer 1. De Duitse Angelique Kerber is nu na Graf de tweede Duitse tennisster die ooit bovenaan de wereldranking stond.