ANP Eerste Nederlandse medaille in Rio op de baan

RIO DE JANEIRO - Baanwielrenster Alyda Norbruis heeft donderdag de eerste Nederlandse medaille op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro gepakt. De 27-jarige Friezin veroverde brons op de individuele achtervolging in de klasse C1-2-3. Norbruis klopte in het gevecht om brons de Chinese Zeng Sini.

Door ANP - 8-9-2016, 22:06 (Update 8-9-2016, 22:06)

Norbruis komt later tijdens het toernooi ook nog in actie op de 500 meter tijdrit, het onderdeel waarop de baanwielrenster vier jaar geleden bij de Paralympische Spelen van Londen zilver pakte.