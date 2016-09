Lochte accepteert tien maanden schorsing

COLORADO SPRINGS - De Amerikaanse topzwemmer Ryan Lochte heeft de schorsing van tien maanden door de Amerikaanse zwembond geaccepteerd. De meervoudige olympisch en wereldkampioen kreeg deze straf donderdag opgelegd, voor zijn geruchtmakende wangedrag tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016.

Door ANP - 8-9-2016, 19:48 (Update 8-9-2016, 19:48)

Door de schorsing kan Lochte volgend jaar niet deelnemen aan de nationale kampioenschappen, waardoor hij zich ook niet kan kwalificeren voor de WK langebaan die in juli 2017 in Budapest worden gehouden.

De 32-jarige zwemmer, die bij Rio 2016 goud won op de estafette (4x200 meter vrije slag), kwam in opspraak na een avondje stappen met enkele teamgenoten. Zij verzonnen een overval door gewapende politieagenten na een incident bij een benzinestation in Rio, met een bedenkelijke hoofdrol voor Lochte. De zwembond legde de andere drie betrokken zwemmers donderdag een schorsing van vier maanden op.

Lochte bood later zijn excuses aan, maar zei erbij dat hij vond dat het hele verhaal door de media nogal was opgeblazen. De Amerikaan verloor niettemin diverse sponsors door de hele affaire. Hij zou daardoor een bedrag van circa 1 miljoen dollar zijn misgelopen. Inmiddels heeft Lochte zich aangesloten bij het tv-programma 'Dancing With The Stars'.