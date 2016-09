Wawrinka schakelt Del Potro uit

NEW YORK - Tennisser Stan Wawrinka heeft woensdagavond laat (lokale tijd) voor het tweede opeenvolgende jaar de laatste vier bereikt van het US Open. De als derde geplaatste Zwitser schakelde de 27-jarige Argentijn Juan Martin del Potro in vier sets uit: 7-6 (5) 4-6 6-3 6-2. Het duel in het Arthur Ashe Stadium duurde 3 uur en 12 minuten en was pas ruimschoots na middernacht in New York afgelopen.

Door ANP - 8-9-2016, 7:38 (Update 8-9-2016, 8:19)

Wawrinka (31) speelt in de halve eindstrijd tegen Kei Nishikori. De als zesde geplaatste Japanner was in vijf sets te sterk voor de als tweede geplaatste Brit Andy Murray: 1-6 6-4 4-6 6-1 7-5.

Del Potro was met een wildcard tot het laatste grandslamtoernooi van het jaar toegelaten. De kampioen van 2009 worstelde de afgelopen jaren met blessures aan beide polsen. Deze zomer lijkt de Zuid-Amerikaanse publiekslieveling weer enigszins de oude. Bij Rio 2016 behaalde hij olympisch zilver nadat hij onder anderen de toppers Novak Djokovic en Rafael Nadal had uitgeschakeld.

Opgewassen

Ook in New York presteerde 'Delpo' prima. In zijn opmars naar de kwartfinales verloor hij geen set. Tegen de degelijke Wawrinka bleek hij echter niet opgewassen. Het verlies in de tiebreak van de eerste set kwam de strijdlustige Del Potro in de tweede set nog te boven, maar daarna moest hij het initiatief aan de Zwitser afstaan.

Wawrinka behaalde zijn pas derde zege op Del Potro, de huidige nummer 142 van de wereldranglijst, in zeven onderlinge duels. Hij nam in New York revanche voor zijn nederlaag tegen de Argentijn eerder dit jaar in de tweede ronde van Wimbledon.