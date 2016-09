Roompot strikt renners uit beloftenploeg Rabo

MOORDRECHT - Wielerploeg Roompot heeft twee talenten overgenomen uit het Rabobank Development Team, de opleidingsploeg van de KNWU die aan het eind van dit jaar stopt. Roompot biedt Jeroen Meijers (23) en Martijn Tusveld (22) een kans in het profpeloton.

Door ANP - 6-9-2016, 16:10 (Update 6-9-2016, 16:10)

Tusveld is een specialist in de heuvels en heeft een goede tijdrit in de benen, zegt ploegleider Erik Breukink. Deze week is hij nog als stagiaire actief voor Giant-Alpecin in de Ronde van Groot-Brittannië. Meijers is volgens Roompot één van de best presterende renners in zijn leeftijdcategorie. ,,Hij is een beetje een laatbloeier, die sinds vorig jaar echt stappen gezet heeft in zijn ontwikkeling. Wij zien in hem een echte allrounder die zeker nog door kan groeien.''

Het Rabobank Development Team houdt eind dit jaar op met bestaan omdat de naamgever stopt als sponsor.