ANP Serena Williams soepel door in New York

NEW YORK - De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft zich maandag soepel geplaatst voor de kwartfinales van het US Open in New York. De nummer één van de wereld had in de vierde ronde weinig te duchten van Jaroslava Sjvedova uit Kazachstan. Binnen 68 minuten was de partij gedaan: 6-2 6-3. Williams speelt in de kwartfinale tegen de als vijfde geplaatste Roemeense Simona Halep.

Door ANP - 5-9-2016, 23:33 (Update 5-9-2016, 23:33)

Sjvedova (28) haalde dit jaar voor de eerste keer in haar loopbaan de vierde ronde van het US Open. Eerder deze zomer beleefde ze op Wimbledon met een plaats in de kwartfinales ook al een primeur. De nummer 52 van de wereldranglijst incasseerde maandag haar vijfde nederlaag op rij tegen Serena Williams, van wie ze nog nooit won.

Serena Williams (34) aast op haar zevende titel bij het US Open. Daarmee zou ze Chris Evert passeren als succesvolste profspeelster bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Dat zou tevens haar 23e grandslamtitel betekenen, waarmee ze Steffi Graf zou passeren als tennisster met de meeste majors op haar naam.