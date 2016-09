Djokovic eenvoudig naar kwartfinale US Open

NEW YORK - Novak Djokovic heeft zondag vrij eenvoudig de kwartfinales van de US Open bereikt. De Servische nummer een van de wereld had weinig moeite met de ongeplaatste Brit Kyle Edmund, die hij in iets minder dan twee uur in drie sets opzij zette. Hij won de partij met 6-2, 6-1, 6-4.

Door ANP - 5-9-2016, 6:44 (Update 5-9-2016, 6:44)

Titelverdediger Djokovic had in de eerste twee sets geen kind aan zijn Britse tegenstander. In de derde set gaf Edmund meer tegengas, maar het mocht niet meer baten. Djokovic pakte de beslissende game op love.

In de kwartfinale neemt Djokovic het op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Frankrijk is goed vertegenwoordigd bij de laatste zestien. Naast Tsonga bereikten ook Lucas Pouille en Gaël Monfils de kwartfinales.