ANP Viñales boekt eerste GP-zege in MotoGP

SILVERSTONE - De Spaanse coureur Maverick Viñales heeft zondag op het circuit van Silverstone voor het eerst in zijn carrière een Grand Prix in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven. De 21-jarige Spanjaard was met zijn Suzuki de snelste op het Britse circuit voor Honda-coureur Cal Crutchlow en Valentino Rossi op zijn Yamaha. De Spanjaard Marc Márquez, die als vierde eindigde, blijft leider in het WK.

Door ANP - 4-9-2016, 18:00 (Update 4-9-2016, 18:00)

Viñales rijdt sinds 2015 in de koningsklasse van het motorracen en haalde daar dit seizoen één keer het podium. De getalenteerde Spanjaard boekte in de Motor2- en Moto3-klasse in totaal zestien zeges. In 2013 werd hij wereldkampioen in de Moto3.