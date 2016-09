Verstappen baalt van 'valse' start

ANP Verstappen baalt van 'valse' start

MONZA - Een mislukte start verpestte voor Max Verstappen zondag de Grote Prijs van Italië. De Nederlandse coureur in de Formule 1 kwam op Monza langzaam op gang en zakte van de zevende startplek terug naar de elfde positie. ,,Ik liet mijn koppeling los, maar toen schoot de versnelling in een soort neutraal. Het duurde allemaal lang'', zei Verstappen bij Ziggo Sport.

Door ANP - 4-9-2016, 16:31 (Update 4-9-2016, 16:31)

De achttienjarige coureur rukte in zijn Red Bull wel weer op naar de zevende plek, onder meer dankzij een fraaie inhaalactie bij Sergio Pérez in de slotfase van de race. ,,Op zich ging de race heel goed. Alleen ik verloor gewoon heel veel tijd in het begin. Daardoor moest ik ook harder rijden, wat weer voor problemen aan mijn banden zorgde. Een strategie met slechts één stop zat er daardoor helemaal niet in voor mij.''

Na de dramatisch verlopen race vorige week op Spa-Francorchamps, waar hij buiten de top tien eindigde, pakte Verstappen op Monza zes punten mee. ,,Dit is niet verkeerd voor ons. Ik kijk uit naar de volgende race in Singapore.''