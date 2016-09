Motorcoureur Bendsneyder derde op Silverstone

SILVERSTONE - De Nederlandse motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zondag voor de eerste keer het podium gehaald in de Moto3. De zeventienjarige Rotterdammer eindigde op het circuit van Silverstone als derde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De beste prestatie van Bendsneyder dit seizoen was de zevende plek, een klassering die hij in de vorige twee grands prix haalde.

Door ANP - 4-9-2016, 14:21 (Update 4-9-2016, 14:36)

De Nederlandse tiener ging de slotronde op Silverstone in als leider van de race, maar werd in de zenuwslopende laatste kilometers nog gepasseerd door twee coureurs onder wie ploeggenoot Brad Binder. De Zuid-Afrikaan pakte de winst en verstevigde daarmee de leiding in het WK-klassement. Bendsneyder zag ook de Italiaan Francesco Bagnaia in de laatste ronde voorbij gaan, maar was met zijn eerste podiumplaats in de WK wegrace niettemin dik tevreden.

,,Voor het eerst op het podium, geweldig'', jubelde de Rotterdammer vlak voor de huldiging. Hij moest zich op het podium tevreden stellen met een energiedrankje, omdat hij nog te jong is voor champagne. ,,Ik heb alles gegeven, op het einde kon ik zelfs Brad passeren. Maar hij rijdt voor de wereldtitel en dus heb ik in de laatste ronde vooral geblokt en ervoor gezorgd dat niemand hem meer kon bedreigen.''

Bendsneyder had in de kwalificatie al aangetoond dat hij met de besten mee kan op Silverstone. De KTM-coureur uit het team van Aki Ajo zette de derde tijd neer, achter de Italianen Bagnaia en Enea Bastianini. Bendsneyder moest echter vanaf de achtste plek starten, omdat hij tijdens de tweede vrije training te langzaam had gereden. Voor straf moest hij daarom vijf plaatsen naar achteren.