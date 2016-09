De Vries viert eerste overwinning op Monza

ANP De Vries viert eerste overwinning op Monza

MONZA - De Nederlandse autocoureur Nyck de Vries heeft zondag zijn eerste overwinning in de GP3 Series geboekt. De 21-jarige Fries, sinds 2010 onderdeel van het talentprogramma van Formule 1-renstal McLaren, schreef de tweede race van het weekeinde op het Italiaanse hogesnelheidscircuit van Monza op zijn naam. De Vries was in de eerste race als zevende over de finish gekomen.

Door ANP - 4-9-2016, 10:27 (Update 4-9-2016, 10:27)

Het racetalent uit Sneek debuteert dit jaar in de hoog aangeschreven GP3 Series bij topteam ART Grand Prix, dat samenwerkt met McLaren. De Vries reed afgelopen jaar in de Formule Renault 3.5, waarin hij derde werd in het eindklassement en zich zelfs de beste 'rookie' mocht noemen.

Op Monza wordt later op zondag de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 gereden. Max Verstappen start daarin vanaf de zevende plaats.