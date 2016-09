Boonen sprint naar zege in Brussel

BRUSSEL - Tom Boonen heeft zaterdag de Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van Etixx-QuickStep was na 200 kilometer de snelste in de sprint. Boonen liet in Brussel de Fransen Arnaud Démare en Nacer Bouhanni achter zich.

Door ANP - 3-9-2016, 16:31 (Update 3-9-2016, 16:31)

De voormalig wereldkampioen werd in de slotmeters goed afgezet door zijn teamgenoten en bleef de aanstormende Démare bijna een fietslengte voor.

Dylan Groenewegen greep vorig jaar de zege in Brussel. De coureur was dit jaar niet van de partij.